Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от нового жилья

В поселке Беловское Белгородского района продолжается реализация социального проекта по строительству квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Каждый дом рассчитан на четыре хозяина. Во всех помещениях чистовая отделка, новая сантехника. Кроме того, корпорация ЖБК-1 оборудовала квартиры качественной мебелью собственного производства.
Это уже четвертая очередь строительства — в районе живут порядка 100 семей. В этом году Белгородский район закрепил за поселком специалиста по работе с семьей. Его задача помочь выпускникам детских домов, получившим жилье, поскорее стать самостоятельными.
Поздравить ребят с заселением приехали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Белгородского района Владимир Перцев. Губернатор обратился к ребятам с приветственной речью и вручил ключи от нового жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:
— Я благодарен строителям, потому что есть с чем сравнить. В этом году мы возводим жилье во всех муниципальных образованиях, но в Белгородском районе, с моей точки зрения, это лучшее. И микрорайон получается благоустроенный, красивый. Я надеюсь, новоселам понравятся квартиры, они создадут свои семьи и найдут место в жизни.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»:
— Для корпорации ЖБК-1 строительство жилья для детей-сирот — это совсем не про деньги. Это социальный проект с желанием создать атмосферу, в которой молодым людям легче адаптироваться в обществе, почувствовать теплое отношение к себе. И мы с особым вниманием отнеслись к его реализации — построили добротные дома, установили мебель, продумали и качественно выполнили благоустройство и озеленение с верой в то, что «красота спасет мир».
Строительство по улице Новоселов ведется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района».