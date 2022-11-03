Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от нового жилья

— Для корпорации ЖБК-1 строительство жилья для детей-сирот — это совсем не про деньги. Это социальный проект с желанием создать атмосферу, в которой молодым людям легче адаптироваться в обществе, почувствовать теплое отношение к себе. И мы с особым вниманием отнеслись к его реализации — построили добротные дома, установили мебель, продумали и качественно выполнили благоустройство и озеленение с верой в то, что «красота спасет мир».