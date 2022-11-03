«Единая Россия» подготовила подарки к 4 ноября для семей мобилизованных

Уже известно, что члены волонтерского отделения партии из Удмуртии направили подарочные наборы в Омскую область, активисты из Краснодарского края передали подарки семьям из Мариуполя. Жители Мариуполя могут получить свои подарки в центре гуманитарной помощи ЕР, который открыт в городе с начала весны текущего года. В гуманитарный центр уже обратились десятки тысяч нуждающихся граждан. Добровольцы из Мариуполя также будут приносить подарочные наборы домой тем жителям, которые самостоятельно не могут добраться до гуманитарного центра.