«Единая Россия» подготовила подарки к 4 ноября для семей мобилизованных

Каждый регион формирует свой набор из национальных или местных продуктов, сувениров с достопримечательностями и писем со словами поддержки. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Уже известно, что члены волонтерского отделения партии из Удмуртии направили подарочные наборы в Омскую область, активисты из Краснодарского края передали подарки семьям из Мариуполя. Жители Мариуполя могут получить свои подарки в центре гуманитарной помощи ЕР, который открыт в городе с начала весны текущего года. В гуманитарный центр уже обратились десятки тысяч нуждающихся граждан. Добровольцы из Мариуполя также будут приносить подарочные наборы домой тем жителям, которые самостоятельно не могут добраться до гуманитарного центра.
Иркутская область собрала наборы из чаев на основе байкальских и таежных трав, варенья, кедровых орешков, конфет, сиропов из молодых шишек и сувенирной продукции с изображением главной местной достопримечательности — озера Байкал, чтобы передать их семьям мобилизованных жителей Ленинградской области.
Наборы из Перми передадут в Саратовскую область, из Оренбурга — в Вологодскую. Кроме того, подарками будут обмениваться Орловская и Амурская области, Калужская и Курганская. К участию в инициативе присоединились все реготделения Единой России», в том числе и те, которые открылись на новых территориях.
Стоит отметить, что партия и 4 ноября, в День народного единства, будет беспрерывно оказывать поддержку родственникам мобилизованных россиян, устранять их бытовые проблемы, организует культурные мероприятия для детей вынужденных переселенцев. Помимо этого, депутаты партии собирают снаряжение и экипировку для призванных в ряды Вооруженных сил РФ граждан, они навестят раненых участников военной спецоперации в госпиталях.
Запланировано проведение автопробегов, которые за последние месяцы стали для россиян традиционными, будут раздаваться ленточки в цветах российского триколора, пройдут патриотические флешмобы, призванные объединить множество народов России.
Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, предлагая учредить общий список льгот и мер поддержки для служащих в зоне СВО независимо от региона их проживания.
Как сообщает сайт ER.ru, в перечень предложенных инициатив также вошли единовременная выплата 195 тысяч рублей участникам СВО; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в военной спецоперации, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для обучающихся в школе или на дому детей военнослужащих — участников СВО и погибших ветеранов боевых действий и прочие инициативы социальной направленности.