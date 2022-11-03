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Две белгородские больницы больше не будут принимать пациентов с ковидом

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга по коронавирусу 3 ноября.

В настоящий момент в регионе функционируют 335 коек для больных коронавирусом. Койки развёрнуты в горбольнице № 2 Белгорода, Шебекинской ЦРБ, Губкинской ЦРБ, Чернянской ЦРБ, Яковлевской и Старооскольской ЦРБ, а также в детской областной больнице.

Из-за снижения заболеваемости коечный фонд планируют сократить до 230. Ковид-пациентов не будут принимать Губкинская и Яковлевская ЦРБ.

Напомним, 2 ноября в регионе выявили 83 пациента с коронавирусом. Один человек скончался. 142 пациента госпитализированы, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Коронавирус#Белгородская область#Андрей иконников#Койки#Больница
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