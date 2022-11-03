Две белгородские больницы больше не будут принимать пациентов с ковидом

В настоящий момент в регионе функционируют 335 коек для больных коронавирусом. Койки развёрнуты в горбольнице № 2 Белгорода, Шебекинской ЦРБ, Губкинской ЦРБ, Чернянской ЦРБ, Яковлевской и Старооскольской ЦРБ, а также в детской областной больнице.
Из-за снижения заболеваемости коечный фонд планируют сократить до 230. Ковид-пациентов не будут принимать Губкинская и Яковлевская ЦРБ.
Напомним, 2 ноября в регионе выявили 83 пациента с коронавирусом. Один человек скончался. 142 пациента госпитализированы, трое подключены к аппаратам ИВЛ.