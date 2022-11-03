Две белгородские больницы больше не будут принимать пациентов с ковидом

В настоящий момент в регионе функционируют 335 коек для больных коронавирусом. Койки развёрнуты в горбольнице № 2 Белгорода, Шебекинской ЦРБ, Губкинской ЦРБ, Чернянской ЦРБ, Яковлевской и Старооскольской ЦРБ, а также в детской областной больнице.