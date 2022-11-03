Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода

Депутат горсовета Белгорода Сергей Бочарников рассказал «Бел.Ру», что работу Антона Иванова на посту мэра оценить тяжело. По его словам, Иванов попал в такие условия, в которых не был ни один мэр со времён Великой Отечественной войны.
Оценивать работу мэра, тем более за прошедший год, – это нереально. По факту Иванов выезжал только на ЧП, на оперативные мероприятия, которые проходили внештатно. Он был оперативным дежурным на год. С другой стороны, он довольно молод. Мы привыкли работать с такими мастодонтами, как Юрий Галдун и Константин Полежаев. Когда пришёл Иванов, все отнеслись к этому скептически. Но Антон Иванов провёл над собой колоссальную работу. В работе горсовета показал себя как управленец, который способен говорить с горсоветом и депутатами на равных, не стесняясь сказать, что чего-то не знает.
Сергей Бочарников
Политолог Владимир Слатинов в своём телеграм-канале отметил, что в работе Антона Иванова за год хоть и были достижения, но претензии к качеству работы горадминистрации росли.
Учитывая профессиональный интерес Вячеслава Гладкова, работавшего когда-то градоначальником, к вопросам управления городом, за мэром наличествовал особый губернаторский присмотр. Который, по совершенно объективным причинам, ужесточился с началом СВО и возникновением необходимости оперативно решать массу городских проблем в постоянном взаимодействии с главой региона. И здесь проблема как наличия серьёзного опыта и управленческого «веса», так и «сопряжённости» с губернаторским стилем, очевидно, приобрела критический характер. Ставка Вячеслава Гладкова на Валентина Демидова — это попытка устранить проявившиеся в работе Антона Иванова проблемы.
Владимир Слатинов
Политолог Павле Салин поделился своим мнением об уходе Иванова с телеграм-каналом «Клуб Регионов». Салин заявил, что решение о замене мэра в Белгороде — техническое: «Если рассматривать функционирование бюрократической, чиновничьей машины в контексте боевых действий, то её нижний уровень замыкается на губернаторе. И в данном случае, когда мэр встроен в вертикаль и является не самостоятельным центром власти, а региональным чиновником среднего уровня, уход Иванова стоит воспринимать как фактически замену одного из региональных министров, который отвечал за одну из территорий Белгородской области. Так что ничего страшного с точки зрения кадровой политики в регионе не произошло».
Депутат горсовета Екатерина Клоповская отметила, что в версию написания заявления Иванова по собственному желанию она не верит.
Я сама не раз проезжалась по нему „бульдозером“. Но контакт с ним был, и где он действительно мог, помогал. Единственный из трёх мэров на своём сроке депутатства был не заносчив, доступен. Следующий мэр не будет более независимым от губернатора. Думаю, напротив, будет более зависим от него.
Екатерина Клоповская
Напомним, отставку мэра Белгорода Антона Иванова горсовет должен принять 7 ноября на внеочередной сессии. Обязанности градоначальника сейчас исполняет первый заместитель главы города Валентин Демидов.
Официально Антон Иванов проработал в должности мэра Белгорода около 10 месяцев – его назначили 21 декабря 2021 года, до этого он два месяца исполнял обязанности градоначальника.
Заявление на увольнение по собственному желанию он написал 31 октября. Об этом стало известно сразу после оперативного совещания правительства Белгородской области, на котором глава региона Вячеслав Гладков подверг жёсткой критике работу городской администрации по подготовке подвалов в качестве укрытий на случай обстрелов, а также взаимодействие мэра с общественными организациями. Подобная критика в адрес Иванова звучала практически на каждом совещании членов правительства.
Не сработался с новым губернатором и прежний мэр Белгорода Юрий Галдун, работу которого Вячеслав Гладков также регулярно критиковал. А после скандала из-за некачественной уборки улиц Белгорода в отставку ушёл первый заместитель Юрия Галдуна Василий Голиков.