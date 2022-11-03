Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода

Политолог Павле Салин поделился своим мнением об уходе Иванова с телеграм-каналом «Клуб Регионов». Салин заявил, что решение о замене мэра в Белгороде — техническое: «Если рассматривать функционирование бюрократической, чиновничьей машины в контексте боевых действий, то её нижний уровень замыкается на губернаторе. И в данном случае, когда мэр встроен в вертикаль и является не самостоятельным центром власти, а региональным чиновником среднего уровня, уход Иванова стоит воспринимать как фактически замену одного из региональных министров, который отвечал за одну из территорий Белгородской области. Так что ничего страшного с точки зрения кадровой политики в регионе не произошло».