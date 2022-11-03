Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский минздрав объяснил разницу между назальной вакциной от ковида и обычной

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI
Информацией поделился министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в ходе брифинга 3 ноября.

По словам Андрея Иконникова, в назальной вакцине используется препарат «Спутник V». Отличие назальной вакцины лишь в том, что её вводят в организм другим способом.

Препарат разрешено вводить не только подкожно, но и назально. Вакцину вводят через нос с помощью специальных насадок.
Андрей Иконников

Напомним, недавно в Белгород поступило 42 тыс. насадок-распылителей для назальной вакцины. По словам Иконникова, закупки насадок производит регион. Воспользоваться вакциной может 21 тыс. человек, так как препарат вводится два раза.

Читайте также:
Белгородцы смогут сделать назальную прививку от коронавирусаВ Белгородскую область не поступили атомайзеры для назальной вакцины от ковидаВ Белгородской области нет атомайзеров для назальной вакцины от ковида
#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Коронавирус#Белгородская область#Андрей иконников#Ковид#Вакцинация от коронавируса
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02