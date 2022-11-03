Белгородский минздрав объяснил разницу между назальной вакциной от ковида и обычной

По словам Андрея Иконникова, в назальной вакцине используется препарат «Спутник V». Отличие назальной вакцины лишь в том, что её вводят в организм другим способом.
Препарат разрешено вводить не только подкожно, но и назально. Вакцину вводят через нос с помощью специальных насадок.
Андрей Иконников
Напомним, недавно в Белгород поступило 42 тыс. насадок-распылителей для назальной вакцины. По словам Иконникова, закупки насадок производит регион. Воспользоваться вакциной может 21 тыс. человек, так как препарат вводится два раза.