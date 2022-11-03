Баннеры в поддержку военных ПВО могут появиться в Белгородской области

В традиционной вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на предложение белгородки об установке в регионе баннеров в поддержку военнослужащих ПВО. Губернатор поддержал инициативу и предложил самой поучаствовать в разработке идей для слоганов и изображений, которые разместят на баннерах.