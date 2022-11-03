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Баннеры в поддержку военных ПВО могут появиться в Белгородской области

Сегодня, 07:44
Фото: Bel.ru
С таким предложением к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка во время вечернего эфира. Губернатор поручил ей поучаствовать в создании слоганов.

В традиционной вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на предложение белгородки об установке в регионе баннеров в поддержку военнослужащих ПВО. Губернатор поддержал инициативу и предложил самой поучаствовать в разработке идей для слоганов и изображений, которые разместят на баннерах.

Ранее белгородцы устроили флешмоб в поддержку ПВО. Благодарность белгородцев военнослужащим ПВО передавал Вячеслав Гладков, а один из служащих в системе противовоздушной обороны рассказал, что гордится тем, что может защитить регион.

 

Вячеслав Гладков: В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Пво#Противовоздушная оборона#Баннеры в поддержку
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