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Андрей Чесноков: Предпосылок для эвакуации жителей Старого Оскола нет

Сегодня, 16:48
Фото: https://vk.com/achesnokov31
Обстрелы приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины заставили подумать об эвакуации и старооскольцев.

Артём Черных не стал бороться со страхами и напрямую спросил у местного градоуправленца Андрея Чеснокова во время вечернего прямого эфира 3 ноября, будет ли организованный вывоз населения с учётом опасной ситуации в нескольких десятках километров от Старого Оскола.

Необходимости паковать вещи и покидать дома в Старооскольском округе нет, заверил  чиновник.

Нет предпосылок, нет обстоятельств для этого. Ситуация спокойная, предприятия осуществляют деятельность в штатном режиме.
Андрей Чесноков, глава Староосколького городского округа

Напомним, часть жителей Шебекино перевезли в ПВР Старого Оскола из-за обстрелов города со стороны Украины.

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