Андрей Чесноков: Предпосылок для эвакуации жителей Старого Оскола нет

Артём Черных не стал бороться со страхами и напрямую спросил у местного градоуправленца Андрея Чеснокова во время вечернего прямого эфира 3 ноября, будет ли организованный вывоз населения с учётом опасной ситуации в нескольких десятках километров от Старого Оскола.