Андрей Чесноков: Предпосылок для эвакуации жителей Старого Оскола нет

Артём Черных не стал бороться со страхами и напрямую спросил у местного градоуправленца Андрея Чеснокова во время вечернего прямого эфира 3 ноября, будет ли организованный вывоз населения с учётом опасной ситуации в нескольких десятках километров от Старого Оскола.
Необходимости паковать вещи и покидать дома в Старооскольском округе нет, заверил чиновник.
Нет предпосылок, нет обстоятельств для этого. Ситуация спокойная, предприятия осуществляют деятельность в штатном режиме.
Андрей Чесноков, глава Староосколького городского округа
Напомним, часть жителей Шебекино перевезли в ПВР Старого Оскола из-за обстрелов города со стороны Украины.