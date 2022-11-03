Альфа-Банк «оживил» голосовых помощников при помощи технологии синтеза речи

При синтезировании голос ассистента правильно расставляет интонации и паузы, а речь генерируется в онлайн-режиме, поэтому при входящем звонке у клиентов создается ощущение, что они общаются с живым человеком, а не роботом. Для естественного и выразительного звучания используются ssml-разметки (Speech Synthesis Markup Language), позволяющие настраивать преобразование текста в речь.