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Вячеслав Гладков устроил строителям разнос из-за ремонта школы №4 в Белгороде

Сегодня, 05:35
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
1 ноября губернатор Белгородской области приехал с внеплановой проверкой в школы и детские сады, капремонт которых сейчас идёт полным ходом. Вопросы у него возникли к двум детским садам, а худшим объектом стала школа №4.

По словам губернатора, в школе до сих пор не закрыт тепловой контур, при этом строителей на объекте он не нашёл, поэтому пришлось вызывать представителей управления капстроительства и заместителя губернатора.

Больше всех эмоции вызвала школа №4. К сожалению, негативных. Самый плохой объект по темпам работ, который я видел на сегодняшний день. Людей нет, контур не закрыт. Вызвал УКС и курирующего заместителя губернатора. Ругался. Сильно. Надеюсь, до понедельника ситуация будет оперативно исправлена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В детском саду №23, который ремонтирует этот же подрядчик, ситуация несколько лучше. Строители получили рекомендацию активнее заниматься благоустройством прилегающей территории сада, пока позволяет погода.

Фото: https://vk.com/gladkov_vv

Затягивается и ремонт детского сада №85, так как пришлось внепланово укреплять подвал. На объекте на момент проверки трудились чуть больше десятка человек. Фасад почти доделан, до конца года объект должны сдать.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что в этом году условия работы строителей как никогда благоприятны, поскольку власти по каждому контракту выплатили аванс от 30 до 50 % стоимости, тогда как в предыдущие года оплата производилась по итогам выполненных работ, после сдачи объекта.

#Оксана Артемова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Капремонт#Ремонт#Школы#Детские сады
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