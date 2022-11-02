Вячеслав Гладков устроил строителям разнос из-за ремонта школы №4 в Белгороде

Вячеслав Гладков подчеркнул, что в этом году условия работы строителей как никогда благоприятны, поскольку власти по каждому контракту выплатили аванс от 30 до 50 % стоимости, тогда как в предыдущие года оплата производилась по итогам выполненных работ, после сдачи объекта.