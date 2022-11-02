Вячеслав Гладков устроил строителям разнос из-за ремонта школы №4 в Белгороде

По словам губернатора, в школе до сих пор не закрыт тепловой контур, при этом строителей на объекте он не нашёл, поэтому пришлось вызывать представителей управления капстроительства и заместителя губернатора.
Больше всех эмоции вызвала школа №4. К сожалению, негативных. Самый плохой объект по темпам работ, который я видел на сегодняшний день. Людей нет, контур не закрыт. Вызвал УКС и курирующего заместителя губернатора. Ругался. Сильно. Надеюсь, до понедельника ситуация будет оперативно исправлена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В детском саду №23, который ремонтирует этот же подрядчик, ситуация несколько лучше. Строители получили рекомендацию активнее заниматься благоустройством прилегающей территории сада, пока позволяет погода.
Затягивается и ремонт детского сада №85, так как пришлось внепланово укреплять подвал. На объекте на момент проверки трудились чуть больше десятка человек. Фасад почти доделан, до конца года объект должны сдать.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что в этом году условия работы строителей как никогда благоприятны, поскольку власти по каждому контракту выплатили аванс от 30 до 50 % стоимости, тогда как в предыдущие года оплата производилась по итогам выполненных работ, после сдачи объекта.