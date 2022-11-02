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Вячеслав Гладков отвёз бойцам ПВО Белгородской области «вкусняшки»

Сегодня, 04:51
Фото: https://t.me/vvgladkov
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова упрекнули в том, что он поехал к военнослужащим ПВО с одними грамотами и не передал им «вкусняшки» от белгородцев. Глава региона ответил, что не мог позволить себе поехать к бойцам без подарков.
Вячеслав Владимирович, я Вас, конечно, уважаю, ну что ж Вы приехали с грамотками? Вы бы волонтёрам дали клич, что к нашим мальчикам едете, Вас хотя бы «вкусняшками» загрузили.
Татьяна, белгородка

Глава региона подчеркнул, что не брал с собой «грамотки», а отвёз благодарности губернатора Белгородской области, которые с удовольствием вручил лучшим ПВОшникам страны, защищающим белгородцев. Но к бойцам он поехал не с пустыми руками.

Неужели Вы поверите, что я к нашим парням приехал без «вкусняшек»? Привёз целый пакет и вручил каждому из них. Кроме этого, рюкзаки с амуницией, оборудованием. Надеюсь, всё подошло.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор дополнил, что если белгородцы хотят собрать нашим военным какие-то подарки, на следующей неделе он собирается ехать к пограничникам, и предложил приносить подарки к нему в приёмную – он с удовольствием их передаст.

Напомним, благодарность от всех жителей Белгородской области военнослужащим ПВО Вячеслав Гладков передал 31 октября, о чём рассказал в своём телеграм-канале. 

Вячеслав Гладков передал военнослужащим ПВО благодарность белгородцев
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#Оксана Артемова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Впо
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