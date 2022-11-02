Вячеслав Гладков отвёз бойцам ПВО Белгородской области «вкусняшки»

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова упрекнули в том, что он поехал к военнослужащим ПВО с одними грамотами и не передал им «вкусняшки» от белгородцев. Глава региона ответил, что не мог позволить себе поехать к бойцам без подарков.

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