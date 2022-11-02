Вячеслав Гладков отвёз бойцам ПВО Белгородской области «вкусняшки»

Вячеслав Владимирович, я Вас, конечно, уважаю, ну что ж Вы приехали с грамотками? Вы бы волонтёрам дали клич, что к нашим мальчикам едете, Вас хотя бы «вкусняшками» загрузили.
Татьяна, белгородка
Глава региона подчеркнул, что не брал с собой «грамотки», а отвёз благодарности губернатора Белгородской области, которые с удовольствием вручил лучшим ПВОшникам страны, защищающим белгородцев. Но к бойцам он поехал не с пустыми руками.
Неужели Вы поверите, что я к нашим парням приехал без «вкусняшек»? Привёз целый пакет и вручил каждому из них. Кроме этого, рюкзаки с амуницией, оборудованием. Надеюсь, всё подошло.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор дополнил, что если белгородцы хотят собрать нашим военным какие-то подарки, на следующей неделе он собирается ехать к пограничникам, и предложил приносить подарки к нему в приёмную – он с удовольствием их передаст.
Напомним, благодарность от всех жителей Белгородской области военнослужащим ПВО Вячеслав Гладков передал 31 октября, о чём рассказал в своём телеграм-канале.