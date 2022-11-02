Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей

Согласно информации телеграм-канала Mash, 15-летнего сироту привезли в «Прохоровский православный центр развития ребёнка» недавно. Позже он начал принуждать к сексуальной близости с ним мальчиков из младших классов. Чтобы дети ничего не рассказали взрослым, он угрожал им.
О противоправных действиях воспитанника узнали сотрудники интерната и обратились в полицию. Подростка отправили под домашний арест. Самой младшей его жертве было 8 лет, уточняет телеграм-канал.
За комментарием «Бел.Ру» обратилось в региональный следственный комитет.