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Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей

Сегодня, 10:43
Фото: prprdd.pravorg.ru
По данным телеграм-канала Mash, в изнасиловании подозревают 15-летнего воспитанника интерната.

Согласно информации телеграм-канала Mash, 15-летнего сироту привезли в «Прохоровский православный центр развития ребёнка» недавно. Позже он начал принуждать к сексуальной близости с ним мальчиков из младших классов. Чтобы дети ничего не рассказали взрослым, он угрожал им.

О противоправных действиях воспитанника узнали сотрудники интерната и обратились в полицию. Подростка отправили под домашний арест. Самой младшей его жертве было 8 лет, уточняет телеграм-канал.

За комментарием «Бел.Ру» обратилось в региональный следственный комитет.

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#Алина Харина#Происшествия#Эксклюзив#Белгородская область#Изнасилование#Подросток#Дом-интернат
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