Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей

Согласно информации телеграм-канала Mash, 15-летнего сироту привезли в «Прохоровский православный центр развития ребёнка» недавно. Позже он начал принуждать к сексуальной близости с ним мальчиков из младших классов. Чтобы дети ничего не рассказали взрослым, он угрожал им.