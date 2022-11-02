В «Россети Центр» реализовали «Подписку на уведомление об отключениях электроэнергии»

Кроме этого, в разделе «Потребителям» вы можете самостоятельно отправить запрос об отсутствии электроэнергии и узнать о планируемых сроках восстановления электроснабжения. Если информация об отключении на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения вы получите по электронной почте или смс.