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В мэрии Белгорода показали, как выглядит мост на Волчанской после ремонта

Сегодня, 09:39
Фото: Мэрия Белгорода
Основные ремонтные работы уже завершены. Движение на низовом мосту открыто.

Основные ремонтные работы на мосту через Северский Донец на улице Волчанской завершились. В мэрии показали результаты капремонта.

Движение на низовом мосту также открылось. Верховой мост отремонтировали первым. Объекты не ремонтировали несколько десятков лет. Специалисты приступили к работам, которые не влияют на безопасность движения.

На текущий момент дорожники устанавливают ограждения, обустраивают лестничные сходы. Полностью ремонт завершится к 1 декабря. Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На работы потратили почти 100 млн рублей.

Напомним, движение по низовому мосту открылось накануне. Ремонт верхового моста завершался в конце июля.

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт моста на Волчанской
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