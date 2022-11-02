В мэрии Белгорода показали, как выглядит мост на Волчанской после ремонта

Основные ремонтные работы на мосту через Северский Донец на улице Волчанской завершились. В мэрии показали результаты капремонта.
Движение на низовом мосту также открылось. Верховой мост отремонтировали первым. Объекты не ремонтировали несколько десятков лет. Специалисты приступили к работам, которые не влияют на безопасность движения.
На текущий момент дорожники устанавливают ограждения, обустраивают лестничные сходы. Полностью ремонт завершится к 1 декабря. Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На работы потратили почти 100 млн рублей.