В Карелии планируется проведение обучения медиков для работы в зоне СВО

По информации karelinform.ru, проект организован карельским реготделением «Единой России». Данную инициативу выдвинул Элиссан Шандалович. Реализация проекта начнется 7 ноября на территории перинатального центра республики при партнерстве Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Как заявил Шандалович, сегодня задача обучения медиков оказанию помощи в военной обстановке стоит остро. Ситуация осложняется тем, что во многих российских вузах закрылись военные кафедры. Между тем, чтобы оказывать профессиональную помощь пострадавшим, медработники должны иметь нужный уровень знаний и навыков. Для этого им требуется пройти спецподготовку.
Председатель заксобрания рассказал, что специальную подготовку будут проходить около 50 врачей: анестезиологи, хирурги, терапевты и другие. Участие в проекте примут также руководители региональных и районных лечебных учреждений.
Элиссан Шандалович поблагодарил замначальника военно-медицинской академии по учебной работе Руслана Макиева, декана факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеслава Попова, а также министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и замглавы Республики Карелии Игоря Корсакова за помощь и содействие в разработке проекта. Он не сомневается, что его поддержат и регионы России.
Шандалович стал депутатом Законодательного собрания Карелии в 2011 году и в течение последних шести лет является его спикером. Парламентарий имеет звание заслуженного врача РК. В 2019 году его наградили медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».
Высшее образование по специальности «лечебное дело» Шандалович получил на медицинском факультете Петрозаводского госуниверситета. Работал анестезиологом, а с 1991 года - главным врачом Медвежьегорской ЦРБ. В 1997 году получил диплом по специальности «менеджмент» экономического факультета ПГУ. С 2009-го по 2016 год занимал должность главврача Республиканской больницы им. В. А. Баранова.