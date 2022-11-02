В Карелии планируется проведение обучения медиков для работы в зоне СВО

Как заявил Шандалович, сегодня задача обучения медиков оказанию помощи в военной обстановке стоит остро. Ситуация осложняется тем, что во многих российских вузах закрылись военные кафедры. Между тем, чтобы оказывать профессиональную помощь пострадавшим, медработники должны иметь нужный уровень знаний и навыков. Для этого им требуется пройти спецподготовку.