В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами

Вячеслав Гладков посетил Грайворонский горокруг и поделился фотографиями обстрелов. В частности — села Козинка, которое обстреляли 1 ноября, и хутора Масычево, обстрелянного сегодня, 2 ноября.
Всего во время спецоперации в Грайворонском округе от обстрелов пострадали 235 частных домов. 220 из них уже восстановили.
Вячеслав Гладков напомнил процедуру восстановления:
Ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей.