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В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами

Сегодня, 17:09
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Об этом рассказал губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале.
Сюжет
СВО

Вячеслав Гладков посетил Грайворонский горокруг и поделился фотографиями обстрелов. В частности — села Козинка, которое обстреляли 1 ноября, и хутора Масычево, обстрелянного сегодня, 2 ноября.

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова



Всего во время спецоперации в Грайворонском округе от обстрелов пострадали 235 частных домов. 220 из них уже восстановили.

Вячеслав Гладков напомнил процедуру восстановления:

Ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей.
ВСУ обстреляли хутор Масычево Грайворонского округа
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