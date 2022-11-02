В ЕР предлагают установить единые льготы и меры поддержки для участников СВО

Предлагается стандартизировать льготы и меры поддержки для участников СВО, вне зависимости от региона проживания. При этом компенсация затрат субъектов РФ на эти цели должна поступать из госбюджета.
Турчак рассказал, что на региональном уровне уже реализуется примерно 50 инициатив, среди которых бесплатное питание для школьников, родители которых принимают участие в СВО. Также приняты меры по налоговым и прочим льготам. Однако следует учитывать, что бюджеты Москвы и Читы обладают разными возможностями, но и москвичи, и читинцы рискуют на фронте одинаково. Это неравенство должно быть нивелировано, пишет rostovgazeta.ru.
Единороссы предлагают установить единовременную выплату для всех участников СВО в размере минимум 195 000 рублей. Кроме этого, нужны льготы по кредитам, причём не только жилищным, для участников СВО и их семей. Банкам при этом следует компенсировать потери из госбюджета.
Ряд предложений касается детей участников СВО. Например, их предлагают дважды в день бесплатно кормить, даже если они учатся на дому. Также в санатории федеральных органов следует бесплатно направлять членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров.
По словам Турчака, по некоторым из предложений уже готовы законопроекты, которые направлены правительству для рассмотрения.
Сообщается, что сначала спецоперации единороссы собрали более 500 млн рублей пожертвований от юридических и физических лиц на продукты, товары первой необходимости и медикаменты для Донбасса и освобождённых территорий. Свыше миллиарда рублей удалось собрать на нужды фронта. Средства пошли на закупку беспилотников, раций, тепловизоров и другого оборудования.
Официальный партийный сайт ER.RU сообщает, что в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 из них в ДНР, 10 развернули в Мариуполе.
«Члены, сторонники и волонтёры партии, депутаты всех уровней и молодогвардейцы Белгородской области на протяжении всего периода проведения специальной военной операции оказывают помощь разного рода в зависимости от текущих запросов и оперативной обстановки в регионе.
Также партийцы принимают непосредственное участие в работе регионального союза поддержки матерей и жен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, организованного по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора области Вячеслава Гладкова. В рамках деятельности союза на территориях городских округов и муниципальных районов созданы центры, куда матери, сёстры, жены военнослужащих могут обратиться за помощью и психологической поддержкой. С начала работы в центры поступило порядка 2 000 обращений. Проблемы разные, от бытовых до частных: помочь с трудоустройством или устроить ребенка в детский сад, оказать юридическую консультацию, разъяснить порядок социальных выплат, просто выслушать и поддержать в трудной ситуации. Ни одно обращение не остаётся без внимания», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.