В ЕР предлагают установить единые льготы и меры поддержки для участников СВО

Также партийцы принимают непосредственное участие в работе регионального союза поддержки матерей и жен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, организованного по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора области Вячеслава Гладкова. В рамках деятельности союза на территориях городских округов и муниципальных районов созданы центры, куда матери, сёстры, жены военнослужащих могут обратиться за помощью и психологической поддержкой. С начала работы в центры поступило порядка 2 000 обращений. Проблемы разные, от бытовых до частных: помочь с трудоустройством или устроить ребенка в детский сад, оказать юридическую консультацию, разъяснить порядок социальных выплат, просто выслушать и поддержать в трудной ситуации. Ни одно обращение не остаётся без внимания», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.