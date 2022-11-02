В белгородском селе медик в ФАПе находится на больничном несколько месяцев

Также чиновник рассказал о других проблемах. Жительница села пожаловалась на устройство подъезда к детсаду. Дыбов посоветовал участвовать в ежегодном областном конкурсе проектов ТОС или областном конкурсе проектов, которые реализуют старосты населённых пунктов.