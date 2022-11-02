В белгородском селе медик в ФАПе находится на больничном несколько месяцев

Posted 2 ноября 2022, 08:42
Published 2 ноября 2022, 08:42
Modified 3 ноября 2022, 07:39
Updated 3 ноября 2022, 07:39
В селе Солоти несколько месяцев нет медика. Работник ФАПа находится на больничном длительное время.
Власти уже ищут медработника на замену. Глава Валуйского горокруга Дыбов рассказал, что связался с главврачом местной ЦРБ. Проблему обещают решить в ближайшее время.
Также чиновник рассказал о других проблемах. Жительница села пожаловалась на устройство подъезда к детсаду. Дыбов посоветовал участвовать в ежегодном областном конкурсе проектов ТОС или областном конкурсе проектов, которые реализуют старосты населённых пунктов.
Ещё одна местная жительница сообщила, что не может купить своим детям электронные устройства для дистанционного обучения. Она многодетная мать. Глава горокруга связался начальником управления образования для решения вопроса. Технику семье предоставят.