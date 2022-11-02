В белгородском селе медик в ФАПе находится на больничном несколько месяцев

Сюжет Медицина

В селе Солоти нет медика, поскольку сотрудник ФАПа на больничном уже несколько месяцев. Проблему пообещали решить, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.