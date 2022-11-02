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Posted 2 ноября 2022, 08:42

Published 2 ноября 2022, 08:42

Modified 3 ноября 2022, 07:39

Updated 3 ноября 2022, 07:39

В белгородском селе медик в ФАПе находится на больничном несколько месяцев

2 ноября 2022, 08:42
Сюжет
Медицина
В селе Солоти нет медика, поскольку сотрудник ФАПа на больничном уже несколько месяцев. Проблему пообещали решить, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.

В селе Солоти несколько месяцев нет медика. Работник ФАПа находится на больничном длительное время.

Власти уже ищут медработника на замену. Глава Валуйского горокруга Дыбов рассказал, что связался с главврачом местной ЦРБ. Проблему обещают решить в ближайшее время.

Также чиновник рассказал о других проблемах. Жительница села пожаловалась на устройство подъезда к детсаду. Дыбов посоветовал участвовать в ежегодном областном конкурсе проектов ТОС или областном конкурсе проектов, которые реализуют старосты населённых пунктов.

Ещё одна местная жительница сообщила, что не может купить своим детям электронные устройства для дистанционного обучения. Она многодетная мать. Глава горокруга связался начальником управления образования для решения вопроса. Технику семье предоставят.

16 октября из-за обстрела в населённом пункте пропало электричество. Ранее на полигоне в селе Солоти по военным открыли стрельбу. В результате теракта погибли 11 человек.

 

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#Медицина#Фап#Алексей дыбов#Валуйский горокруг#Солоти
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