Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде появится памп-трек за 1 млн рублей

Вчера, 21:40
Фото: Соцсети экс-мэра Антона Иванова
Памп-трек разместят рядом со скейт-парком.

На сайте госзакупок появилась заявка на установку памп-трека в Белгороде по улице Корочанская, 39И. Памп-трек разместят возле ледовой арены «Серебряный Донец». Недавно там появился новый скейт-парк. 

В документах сказано, что исполнитель обязан выполнить все земельные работы, уложить тротуарную плитку, а также озеленить территорию и разместить малые архитектурные формы.

Начальная цена контракта – 1 300 577 рублей. Заказчик – МКУ УКС администрации Белгорода.

По словам экс-мэра Белгорода Антона Иванова, проект памп-трека разрабатывался на основе российских практик и с учётом мнений белгородских спортсменов.

Фото: сайт Госзакупок
Читайте также:
В Белгороде начинается строительство скейт-парка и памп-трекаПамп-трек решили построить возле арены «Серебряный Донец» в БелгородеБелгородцы попросили не строить памп-трек в парке «Котофей»
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Памп-трек#Эксклюзив#Госзакупки
Подпишитесь
В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
Вчера, 16:56
Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника
Вчера, 23:54
Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей
Вчера, 13:43
Белгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер
Вчера, 09:38
В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами
Вчера, 20:09
В Белгороде вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 00:27