В Белгороде появится памп-трек за 1 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на установку памп-трека в Белгороде по улице Корочанская, 39И. Памп-трек разместят возле ледовой арены «Серебряный Донец». Недавно там появился новый скейт-парк.
В документах сказано, что исполнитель обязан выполнить все земельные работы, уложить тротуарную плитку, а также озеленить территорию и разместить малые архитектурные формы.
Начальная цена контракта – 1 300 577 рублей. Заказчик – МКУ УКС администрации Белгорода.
По словам экс-мэра Белгорода Антона Иванова, проект памп-трека разрабатывался на основе российских практик и с учётом мнений белгородских спортсменов.