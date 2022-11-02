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В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
2 ноября в Октябрьском райсуде Белгорода после объявленного перерыва прошло предварительное заседание о признании книги «Евангелие от Елизаветы» экстремистской. Подробности из зала суда — в материале «Бел.Ру».

2 ноября во время предварительного судебного заседания представитель депутата Белгородской облдумы Валерия Сергачёва попросил приобщить к материалам дела договор о проведении комплексного религиоведческого и психолого-лингвистического экспертного исследования. Договор был заключён с Центром независимой экспертизы. Эксперт сделает исследование акта стороны обвинения. Ранее сторона обвинения приобщала к материалам дела экспертизу о содержании книги. Заинтересованные лица были не согласны с выводами эксперта. 

Представитель прокуратуры возразил, заявив, что это будет частное мнение эксперта: «Мы против приобщения данного договора». Судья Елена Орлова напомнила, что заинтересованные лица имеют право предоставлять суду экспертные исследования.

Сторона истца представила акт комплексного психолого-лингвистического исследования. Заинтересованные лица? со своей стороны? полагают, что их права нарушают и в противовес этому представляют суду в качестве своего доказательства экспертное исследование. Оценку этим документам даст уже суд.
Елена Орлова, судья

Договор был приобщён к материалам дела.

Во время предварительного заседания заинтересованное лицо Валерия Пермиловская просила обратить внимание на пропуск процессуального срока обращения с административным исковым заявлением.

По её словам, трёхмесячный срок обращения истёк в июле: «Прошу на предварительном судебном заседании принять решение об отказе прокурору в связи с истёкшим сроком обращения с иском в суд без исследования иных фактических обстоятельств по делу».

Представитель прокуратуры сообщил, что в ведомстве предусмотрен определённый порядок обращения с такими исковыми заявлениями — для начала необходимо было согласование с Генеральной прокуратурой. После получения подтверждения заявление было направлено в суд. Суд приобщил к делу заявление.

Вопрос будет разрешён на открытом судебном заседании, которое пройдёт 21 ноября. 

На заседание пригласили уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина

Напомним, первое предварительное заседание по признанию книги «Евангелие от Елизаветы» экстремистской прошло в Октябрьском суде Белгорода 27 октября. К слову, авторство книги до сих пор неизвестно. 

В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизма
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