В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов

2 ноября во время предварительного судебного заседания представитель депутата Белгородской облдумы Валерия Сергачёва попросил приобщить к материалам дела договор о проведении комплексного религиоведческого и психолого-лингвистического экспертного исследования. Договор был заключён с Центром независимой экспертизы. Эксперт сделает исследование акта стороны обвинения. Ранее сторона обвинения приобщала к материалам дела экспертизу о содержании книги. Заинтересованные лица были не согласны с выводами эксперта.