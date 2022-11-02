Спасать «Водоканал» в Старом Осколе от ветхости будет государство и новый директор

Его кандидатуру муниципальные депутаты согласовали на должность руководителя на очередном заседании, которое состоялось в конце октября. Раньше Игорь Терещенко работал в «Водоканале» главным энергетиком. Теперь ему предстоит вместе с коллективом вытягивать важный коммунальный объект из ямы забвения, в которую он попал за ряд последних лет, добиваясь и не получая должного финансирования на обновление сетей. На реконструкцию хозяйственной части требуется, по оценке экспертов, 5,5 млрд рублей.
То, что коммунальный объект остро нуждается в капитальном ремонте, говорят давно. Здесь практически полностью изношены конструкции очистных сооружений. Потому в питьевую воду всё чаще попадает железо и нитраты, а частые порывы оставляют без воды целые городские кварталы.
Старые сети водоснабжения и водоотведения, несовременные технологии уже давно не способны обеспечить «Водоканалу» соблюдение нормативов очистки. На счету предприятия серия судебных исков и множество штрафов за негативное воздействие на окружающую среду.
Весной текущего года о грядущей реконструкции «Водоканала» заявил глава Старооскольского округа. Тогда Андрей Чесноков сообщил сетевому изданию «Оскольский край», что сооружения механической очистки, которые сократят объём выбросов и сбросов, планируют построить в 2022-2023 годах.
Конкретные подвижки в сторону улучшения ситуации власти обозначили через полгода. В конце сентября, на депутатском Совете, приняли решение передать всё имущество МУП «Старооскольский водоканал» из муниципальной собственности в государственную.
Чиновники утверждают, что в статусе федерального «Водоканал» может участвовать в госпрограммах и получать допфинансирование. Пока ещё «Водоканал» муниципальный. У предприятия так называемый переходный период со сменой административного статуса.