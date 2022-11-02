Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасать «Водоканал» в Старом Осколе от ветхости будет государство и новый директор

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Новым генеральным директором коммунального предприятия «Водоканал» в Старом Осколе Белгородской области станет Игорь Терещенко.

Его кандидатуру муниципальные депутаты согласовали на должность руководителя на очередном заседании, которое состоялось в конце октября. Раньше Игорь Терещенко работал в «Водоканале» главным энергетиком. Теперь ему предстоит вместе с коллективом вытягивать важный коммунальный объект из ямы забвения, в которую он попал за ряд последних лет, добиваясь и не получая должного финансирования на обновление сетей. На реконструкцию хозяйственной части требуется, по оценке экспертов, 5,5 млрд рублей.

То, что коммунальный объект остро нуждается в капитальном ремонте, говорят давно. Здесь практически полностью изношены конструкции очистных сооружений. Потому в питьевую воду всё чаще попадает железо и нитраты, а частые порывы оставляют без воды целые городские кварталы.

Старые сети водоснабжения и водоотведения, несовременные технологии уже давно не способны обеспечить «Водоканалу» соблюдение нормативов очистки. На счету предприятия серия судебных исков и множество штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. 

Весной текущего года о грядущей реконструкции «Водоканала» заявил глава Старооскольского округа. Тогда Андрей Чесноков сообщил сетевому изданию «Оскольский край», что сооружения механической очистки, которые сократят объём выбросов и сбросов, планируют построить в 2022-2023 годах.

Конкретные подвижки в сторону улучшения ситуации власти обозначили через полгода.  В конце сентября, на депутатском Совете, приняли решение передать всё имущество МУП «Старооскольский водоканал» из муниципальной собственности в государственную.

Чиновники утверждают, что в статусе федерального «Водоканал» может участвовать в госпрограммах и получать допфинансирование. Пока ещё «Водоканал» муниципальный. У предприятия так называемый переходный период со сменой административного статуса.

#Татьяна Панарина#Экономика#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Водоканал#Водоснабжение#Водоотведение#Сети водоснабжения#Питьевая вода
Подпишитесь
В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
Вчера, 16:56
Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника
Вчера, 23:54
Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей
Вчера, 13:43
Белгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер
Вчера, 09:38
В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами
Вчера, 20:09
В Белгороде вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 00:27