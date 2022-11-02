Спасать «Водоканал» в Старом Осколе от ветхости будет государство и новый директор

Его кандидатуру муниципальные депутаты согласовали на должность руководителя на очередном заседании, которое состоялось в конце октября. Раньше Игорь Терещенко работал в «Водоканале» главным энергетиком. Теперь ему предстоит вместе с коллективом вытягивать важный коммунальный объект из ямы забвения, в которую он попал за ряд последних лет, добиваясь и не получая должного финансирования на обновление сетей. На реконструкцию хозяйственной части требуется, по оценке экспертов, 5,5 млрд рублей.