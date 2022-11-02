Школа «Вектор успеха» — победитель Всероссийского конкурса

В 2022 году на конкурс поступило 226 заявок из 62 регионов России.
В финале конкурса приняли участие образовательные организации (детские сады, школы и впервые — организации детского отдыха и их оздоровления) из 41 региона России. Финалисты прошли отбор по критериям инклюзивности образовательной среды и презентовали работу своих образовательных организаций. В числе победителей — белгородские муниципальные учреждения.
В номинации «Лучшая инклюзивная школа» третье место заняла Разуменская средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха». Лучшим инклюзивным детским садом был признан детский сад № 22 поселка Северный Белгородского района (Белгородская область).
Сегодня современная и прогрессивная школа или детский сад — это сочетание качественного строительства, глубоко продуманного функционального наполнения здания с прилегающей территорией и энергичной, высококлассной командой преподавательского состава.
Трехэтажное здание школы «Вектор успеха» на тысячу мест площадью 16 тысяч квадратных метров была построена в рамках национального проекта «Образование» компанией ЖБК-1 и введена в эксплуатацию в 2019 году.
Проектом школы было предусмотрено всё для гармоничного развития и обучения детей, включая маломобильные группы: удобные классы с современным оборудованием, бассейн и спортивные залы, открытый стадион с различными площадками и зоной с уличными тренажерами. Важное достояние школы — коллектив специалистов. Благодаря их профессионализму, педагогическому мастерству, школа находится в непрерывном развитии, а учащиеся школы получают прочные знания и достигают успехов в учебе, творчестве и спорте.
Директор МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Т. А. Потеряхина:
Тандем двух важных факторов — созданные условия и адаптивное содержание образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, привел нас к победе.
Одним из критериев конкурса была доступная безбарьерная среда. В нашей молодой школе она выполнена на все сто процентов и начинается с входной группы: подъёмники, пандусы, широкие двери для колясочников, а затем продолжается рекреационно –информационными зонами, которые предназначены в том числе для детей с особенностями в развитии и для маломобильных групп.
В презентации и фильме, представленными на конкурс, мы рассказали о специальных туалетах для маломобильных групп, об оборудовании лифтами, о подъемнике в актовом зале, о беспорожной системе, о том, что дети на колясках свободно передвигаются в спортивный зал и по столовой, которая спроектирована специально под такие условия. Мы говорили о нашем адаптированном образовании через урочную систему, внеурочную деятельность и дополнительном образовании, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья танцуют, поют, сочиняют стихи, занимают призовые места в спортивных соревнованиях, посещают бассейн, занимаются в различных кружках. Философия нашей школы во взаимообучении. Нормотипичные дети учат, общаются, помогают детям с ограниченными возможностями здоровья осваивать образовательную программу, участвовать в различных социальных акциях. В ответ они получают опыт терпимости, принятия, сострадания, любви — чего сейчас так не хватает.
Справочно
Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится с 2013 года. За это время в нем приняли участие 1356 образовательных организаций и 28 организаций отдыха детей и их оздоровления из всех субъектов Российской Федерации. Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Московский государственный психолог-педагогический университет.
В конкурсе принимают участие образовательные организации (детские сады, школы, организации отдыха детей и их оздоровления), реализующие инклюзивные подходы к организации образования, отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.