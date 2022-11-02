Школа «Вектор успеха» — победитель Всероссийского конкурса

В презентации и фильме, представленными на конкурс, мы рассказали о специальных туалетах для маломобильных групп, об оборудовании лифтами, о подъемнике в актовом зале, о беспорожной системе, о том, что дети на колясках свободно передвигаются в спортивный зал и по столовой, которая спроектирована специально под такие условия. Мы говорили о нашем адаптированном образовании через урочную систему, внеурочную деятельность и дополнительном образовании, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья танцуют, поют, сочиняют стихи, занимают призовые места в спортивных соревнованиях, посещают бассейн, занимаются в различных кружках. Философия нашей школы во взаимообучении. Нормотипичные дети учат, общаются, помогают детям с ограниченными возможностями здоровья осваивать образовательную программу, участвовать в различных социальных акциях. В ответ они получают опыт терпимости, принятия, сострадания, любви — чего сейчас так не хватает.