«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая осень» с выгодой до 25% при страховании жилья

«Росгосстрах» не только постоянно совершенствует страховые программы по имущественным рискам, но и проводит привлекательные в финансовом плане маркетинговые акции, позволяющие потенциальным клиентам компании по достоинству и с большей выгодой для себя оценить наши предложения в этом сегменте, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — И наши классические программы страхования, и полисы-«конструкторы» позволяют более точно выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу. Благодаря опции «Помощь по дому» наши страхователи могут вызвать во время действия договора слесаря, сантехника или электрика. Причём воспользоваться услугами этих специалистов наши клиенты могут и без наступления страхового случая. В покрытие также включена юридическая помощь по гражданским и административным делам. А обладателям пакета «Премиум» доступны услуги телемедицины — возможность оперативно получить консультации врача в условиях продолжающейся пандемии очень важна. Ещё одной опцией, которой также может воспользоваться клиент при страховании по пакету «Премиум», является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая».