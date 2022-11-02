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Реальные доходы жителей Белгорода упали за месяц на 4%

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Средняя номинальная начисленная зарплата в областном центре сократилась на 4,3%, следует из данных Белгородстата.

Реальные доходы жителей Белгорода упали. При этом средняя номинальная начисленная зарплата в областном центре в августе снизилась на 4,3% по сравнению с июлем. Её размер составил 54,2 тыс. рублей.

При этом средняя номинальная зарплата выросла на 17,8% по сравнению с августом прошлого года. Уточняется, что зарплата без соцвыплат в период с января по август 2022 года составила 52,9 тыс. рублей, что на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Размер реальной начисленной зарплаты в августе к июлю текущего года составил 96%. Если сравнивать с августом 2021 года, то показатель составил 101,6%. В январе–августе 2022 он вырос на 0,1% по сравнению с январём-августом 2021 года. Отмечается, что зарплата выше, чем в среднем по городу, оказалась в сферах информации и связи, строительства, обрабатывающего производства и т. д.

Напомним, белгородские работодатели стали чаще приглашать женщин на собеседования. Число приглашений выросло на 3%. Ранее также сообщалось, что реальная зарплата в Белгороде уменьшилась на 2,3%.

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#Наталья Корявых#Общество#Реальные доходы белгородцев#Реальная зарплата#Белгородстат
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