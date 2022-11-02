Размер реальной начисленной зарплаты в августе к июлю текущего года составил 96%. Если сравнивать с августом 2021 года, то показатель составил 101,6%. В январе–августе 2022 он вырос на 0,1% по сравнению с январём-августом 2021 года. Отмечается, что зарплата выше, чем в среднем по городу, оказалась в сферах информации и связи, строительства, обрабатывающего производства и т. д.