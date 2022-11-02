В селе Красное Шебекинского горокруга возникли проблемы с водоснабжением после обстрелов. Рабочим пришлось восстанавливать водопровод в бронежилетах в связи с напряжённой обстановкой. 2 ноября работы завершились.
Воды на одной из улиц в населённом пункте не было с 29 октября. Глава региона Вячеслав Гладков во время прямой линии сказал, что даст необходимые поручения, когда оперативная обстановка улучшится.
Напомним, село неоднократно обстреливали. 13 октября населённый пункт атаковали ВСУ. Повреждения получила школа.