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Рабочим пришлось восстанавливать водоснабжение в селе под Белгородом в бронежилетах

Сегодня, 11:04
После обстрела села Красное возникли проблемы с водопроводом. Обстановка в населённом пункте напряжённая.

В селе Красное Шебекинского горокруга возникли проблемы с водоснабжением после обстрелов. Рабочим пришлось восстанавливать водопровод в бронежилетах в связи с напряжённой обстановкой. 2 ноября работы завершились.

Воды на одной из улиц в населённом пункте не было с 29 октября. Глава региона Вячеслав Гладков во время прямой линии сказал, что даст необходимые поручения, когда оперативная обстановка улучшится.

Напомним, село неоднократно обстреливали. 13 октября населённый пункт атаковали ВСУ. Повреждения получила школа.  

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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Село красное#Обстрел ВСУ#Восстановление водопровода#Белоблводоканал#Бронежилеты
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