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Программа Первого Российского винодельческого форума включает около 20 мероприятий

Сегодня, 16:52
Фото: piqsels.com
Стала известна архитектура деловой программы Первого Российского винодельческого форума, который намечен на 24-25 ноября 2022 года и пройдет в Москве, в отеле Radisson Collection. Основная тема форума – «Новая эра российского виноделия».

Программа форума объединяет несколько дискуссионных площадок и предполагает проведение около 20 мероприятий. Российские эксперты, ученые, предприниматели и представители регуляторов рынка коснутся широкого круга вопросов развития российского виноградарства и виноделия. Разговор пойдет о логистике, дистрибуции и ретейле, рекламных кампаниях российской винной продукции на внутреннем и международном рынках, кадровых и правовых проблемах винодельческой отрасли. Об этом пишет NewsNN.ru.

Отдельные сессии коснутся задач поддержки винного туризма, адаптации инструментов торговли вином под стандарты рынка, роли науки в развитии виноделия.

В рамках первого дня форума ожидается проведение саммита виноградарей и виноделов России. На саммите запланировано обсуждение стратегии улучшения качества российских вин, инструментов информационной поддержки отечественных виноделов и проблем развития винодельческой отрасли в целом. Кроме того, на площадке Первого Российского винодельческого форума состоится презентация национального каталога качественных российских вин – «Винного гида» Роскачества.

Во время мероприятия можно будет ознакомиться с экспозицией российских производителей вина, в рамках которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты расскажут о самом интересном и уникальном опыте работы с российской винной продукцией в сфере гостеприимства и ретейле.

Председатель правления ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев выразил уверенность, что уникальное географическое положение России и разнообразие климатических природных зон гарантирует стране большой потенциал для развития виноделия. Площадка форума обеспечит пространство для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового продукта, для продвижения и продаж, а также создания дорожных карт развития эксклюзивного игрока на мировом рынке, добавил Киселев.

Организатором мероприятия стал Фонд Росконгресс. Информационный партнер – холдинг 1MI.

 

#Ольга Земскова
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