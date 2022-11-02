Программа Первого Российского винодельческого форума включает около 20 мероприятий

Во время мероприятия можно будет ознакомиться с экспозицией российских производителей вина, в рамках которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты расскажут о самом интересном и уникальном опыте работы с российской винной продукцией в сфере гостеприимства и ретейле.