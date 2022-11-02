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Питерцы переделали «Нивы» в «тачанки» для СВО и отправили в Белгород

Сегодня, 14:29
Фото: паблик "Своих не бросаем. Луга" в ВК
30 октября автовоз из Луги ушёл в Белгород. Журналисты 47news побеседовали с умельцами, которые делают из машин «тачанки» для фронта.

В Белгород из Луги ушёл автовоз с шестью переделанными «Нивами». Их меняют специально для фронта. Журналисты узнали, где умельцы берут машины и как с ними работают.

Бизнесмен Евгений Голуб содержит автосервис, который и делает пикапы из «Нив». По словам бизнесмена, покупка каждой обошлась в сумму до 150 тыс. рублей. Две машины подарили неравнодушные люди.

Все машины, которые покупали, были на ходу. Работали умельцы по принципу конвейера. Как таковых сложностей не было, отметил Голуб. Проблема только в конструкторской задаче — сохранить каркас жёсткости кузова.

Теперь на «Нивы» можно ставить миномёты, ПТУР, организовать подвоз боеприпасов. Предпочтения отдали этим машинам, потому что легче найти детали. В салонах увеличили пространство, в том числе и для того, чтобы военные могли быстро покинуть авто.

Резину в некоторых случаях докупали. Машины в автосервисе также покрасили. Дворники, фары, поворотники — всё это специалисты оставили. Полностью заменили тормозную систему, колодки, шланги. Бронированные «Нивы» делать не стали. Задача была такой, что машины должны быть манёвренными.

Ранее доставили на передовую беспилотники и коптеры. Также сообщалось, что Белгородская область объединилась с тремя регионами ЦФО для помощи военнослужащим.

#Наталья Корявых#Операция на Украине#Ленинградская область#Переделка Нивы#Пикапы для российских военных#СВО
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