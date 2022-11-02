Теперь на «Нивы» можно ставить миномёты, ПТУР, организовать подвоз боеприпасов. Предпочтения отдали этим машинам, потому что легче найти детали. В салонах увеличили пространство, в том числе и для того, чтобы военные могли быстро покинуть авто.