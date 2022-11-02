ОК и «Культура.РФ» запускают серию подкастов к «Ночи искусств»

С 1 по 5 ноября в официальной группе «Культура.РФ» будут выходить подкасты, в которых можно будет узнать, как женщины ухаживали за собой и зачем носили кокошник, откуда в фольклоре появились русалки, как колядовали и гадали. Пользователи ОК смогут услышать 23 подкаста разной тематики продолжительностью от двух до пяти минут.