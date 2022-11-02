ИРИ: Достижения ЯНАО включили в «20 главных событий России за 20 лет»

Ямал — один из первых субъектов РФ, приступивших к реализации регионального проекта «Материнский капитал». С 1 января 2020 года при рождении второго ребенка регион перечисляет семье денежное пособие в размере 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующих детей родители получают 500 тысяч рублей. Это максимальный размер выплаты в Российской Федерации. За 10 лет обладателями материнского капитала стали свыше 20 тысяч семей, каждая вторая из которых использовала средства на улучшение жилищных условий.