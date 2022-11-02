ИРИ: Достижения ЯНАО включили в «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках данного проекта, который представляет холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ», специалисты выяснили, какие события современности сказались в большей степени на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задавались участникам фокус-групп по всей РФ. Об этом пишет muksun.fm.
Ямал — край, известный своей заповедной природой, бурными реками и голубыми озерами. ЯНАО имеет большую популярность среди туристов, предпочитающих экстремальные виды отдыха. За последние годы в регионе происходит активное развитие инфраструктуры, повышается качество жизни населения.
В 2012 году «Газпромом» была запущена первая очередь Бованенковского месторождения, являющегося крупнейшим в ЯНАО. В 2020 году здесь было добыто 99,25 млрд кубометров природного газа. На базе месторождения работает и активно модернизируется центр добычи газа.
В ЯНАО построили круглогодичный проезд по автотрассе Надым — Салехард. Всесезонная магистраль связывает полуостров с Большой землей. Благодаря ее открытию время в пути между городами сократилось втрое — с 15 до 4-5 часов. В Салехарде появились крупные торговые сети, а бизнесмены Ямала получили возможность повсеместно поставлять свои товары.
В 2015 году состоялось открытие мостовой переправы через реку Надым, ставшей частью Северного широтного хода. Теперь Заполярье надежно связано с центром РФ и Уралом. Мост необходим региону для транспортировки грузов по железной дороге, также он обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение между населенными пунктами, расположенными на разных берегах реки.
В рамках проекта по созданию на полуострове завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» были построены международная воздушная гавань и морской порт Сабетта, необходимые для транспортировки сжиженного природного газа и обеспечения всесезонного судоходства по Севморпути.
Ямал — один из первых субъектов РФ, приступивших к реализации регионального проекта «Материнский капитал». С 1 января 2020 года при рождении второго ребенка регион перечисляет семье денежное пособие в размере 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующих детей родители получают 500 тысяч рублей. Это максимальный размер выплаты в Российской Федерации. За 10 лет обладателями материнского капитала стали свыше 20 тысяч семей, каждая вторая из которых использовала средства на улучшение жилищных условий.