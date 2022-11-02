Ежемесячно мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс. рублей. Эти деньги поручил выплачивать президент Владимир Путин.
С 1 ноября гражданам, которые отметили 80-летие в октябре, повысят фиксированную выплату к пенсии по старости вдвое. Увеличение произойдёт автоматически. Подавать заявление не нужно. Индексация распространяется также на шахтёров и лётчиков.
С 1 ноября в России стартовал осенний призыв, который должен был начаться 1 октября. Сроки изменились из-за большой нагрузки на военкоматы во время частичной мобилизации. Период призыва сократился на месяц. На службу планируют призвать 120 тыс. россиян.
Некоторые госорганы участвуют в эксперименте по использованию открытого софта. Российское программное обеспечение разрешат использовать только при наличии открытой лицензии.
Вступил в силу новый стандарт по проектированию, строительству и эксплуатации «зелёных» многоэтажек. Это сделали с целью создания экологически безопасных условий проживания в МКД.
На стадионах установят специальные турникеты, которые позволят считывать «паспорта болельщиков». Последние с июня 2022 года оформляются в обязательном порядке для посещения массовых спортивных мероприятий.