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Индексация пенсий, осенний призыв: что изменилось для россиян в ноябре

Сегодня, 08:01
Фото: Белгородская областная дума
новые законы с ноября
C 1 ноября в России начал действовать ряд новых законов. Подробнее с ними знакомит областная дума.

Денежное довольствие мобилизованным

Ежемесячно мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс. рублей. Эти деньги поручил выплачивать президент Владимир Путин.

Индексация пенсий

С 1 ноября гражданам, которые отметили 80-летие в октябре, повысят фиксированную выплату к пенсии по старости вдвое. Увеличение произойдёт автоматически. Подавать заявление не нужно. Индексация распространяется также на шахтёров и лётчиков.

Осенний призыв

С 1 ноября в России стартовал осенний призыв, который должен был начаться 1 октября. Сроки изменились из-за большой нагрузки на военкоматы во время частичной мобилизации. Период призыва сократился на месяц. На службу планируют призвать 120 тыс. россиян.

Российский софт

Некоторые госорганы участвуют в эксперименте по использованию открытого софта. Российское программное обеспечение разрешат использовать только при наличии открытой лицензии.

Новые стандарты строительства

Вступил в силу новый стандарт по проектированию, строительству и эксплуатации «зелёных» многоэтажек. Это сделали с целью создания экологически безопасных условий проживания в МКД.

Контроль доступа на спортобъекты

На стадионах установят специальные турникеты, которые позволят считывать «паспорта болельщиков». Последние с июня 2022 года оформляются в обязательном порядке для посещения массовых спортивных мероприятий.

новые законы с ноябряновые законы с ноября
новые законы с ноября
Фото: Белгородская областная дума
Почти 20 тыс. белгородских пенсионеров получили пенсии с индексацией после увольнения
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#Евгений Грицков#Общество#Индексация пенсии#Новые законы#Изменения для россиян в ноябре
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