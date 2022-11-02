С 1 ноября гражданам, которые отметили 80-летие в октябре, повысят фиксированную выплату к пенсии по старости вдвое. Увеличение произойдёт автоматически. Подавать заявление не нужно. Индексация распространяется также на шахтёров и лётчиков.