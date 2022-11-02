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Холдинг "Ромир" нашел самые дешевые торговые сети в России

Сегодня, 19:49
Фото: piqsels.com
Исследовательский холдинг «Ромир» провел масштабное изучение ценовой политики девяти самых популярных торговых сетей России. В категории «у дома» самая дешевая продовольственная корзина оказалась у магазинов сети «Пятерочка». Её стоимость составила 3 315 рублей.

В «Магните» продукты стоят дороже на 7,6% (стоимость корзины составила 3 568 рублей). За «Магнитом» следует «Дикси», где за те же самые продукты придется выложить 3 670 рублей. Об этом пишет EG.ru.

Сравнение цен на продукты повседневного спроса проводили в 18 городах России. Наиболее выгодные цены «Пятерочка» показала в 13 из них. Это Архангельск, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Москва, Мытищи, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск.

Всего аналитики провели сравнение стоимости 32 товарных групп, в которые включили хлеб, овощи, фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и прочие продукты питания.

Директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская рассказала, что цены продолжают оставаться ведущим фактором при выборе магазина потребителем. Но в то же время важно, чтобы минимальная продовольственная корзина обеспечивала базовые потребности покупателей. Поэтому наряду с ценами для потребителя остается важным выбор продуктов, доступный на полках торговой сети, добавила Пайзанская.

В исследовании приняли участие гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома». Примечательно, что «Пятерочке» удалось сохранить лидерство и в «абсолютной категории» среди сетей всех форматов. Самые выгодные цены в магазинах сети «Пятерочка» были отмечены в 11 городах.

«Магнит» в формате «у дома» оказался наиболее дешевым всего в четырех городах (Казань, Краснодар, Новосибирск, Пермь). В Астрахани самая низкая стоимость продовольственной корзины была выявлена в сети гипермаркетов «Лента», в Тюмени – в сети «Магнит Гипер», а в Химках – в «Дикси».

#Ольга Земскова
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