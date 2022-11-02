Холдинг "Ромир" нашел самые дешевые торговые сети в России

«Магнит» в формате «у дома» оказался наиболее дешевым всего в четырех городах (Казань, Краснодар, Новосибирск, Пермь). В Астрахани самая низкая стоимость продовольственной корзины была выявлена в сети гипермаркетов «Лента», в Тюмени – в сети «Магнит Гипер», а в Химках – в «Дикси».