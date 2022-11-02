Гладкова попросили оставить местных мобилизованных в Белгородской области

Белгородка Анастасия обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой «повлиять на вышестоящее руководство», чтобы мобилизованных белгородцев не отправляли в горячие точки.
Её мужа, работника ЦМИ, недавно мобилизовали. В настоящий момент он проходит учения перед отправлением в зону СВО.
«Он служил 10 лет назад. Не думаю, что за три-четыре недели можно стать опытным военным. Лучше пусть нашу границу защищают», — выразила свои мысли Анастасия.
Изначально муж белгородки входил в территориальную оборону Белгорода, но в местном военкомате решили, что он будет нужнее в другом месте.
Губернатор ответил, что ему часто поступают подобные вопросы: белгородцы хотят, в первую очередь, защитить свою малую родину и свои семьи.
Мне хотелось бы, чтобы наши белгородцы находились на нашей территории. Им будет проще, потому что они будут знать — что защищают.
Вячеслав Гладков
Но у Вячеслава Гладкова нет полномочий для принятия подобных решений, это находится не в его власти, поэтому подписать приказ или выдать поручение глава региона не может.
«Свою точку зрения высказываю, стараюсь отстоять свою позицию, но решение принимается исходя из оперативной обстановки», — объяснил Вячеслав Гладков.