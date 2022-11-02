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Гладкова попросили оставить местных мобилизованных в Белгородской области

Сегодня, 18:10
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков ответил на вопросы белгородцев во время прямой линии «10 вопросов губернатору».

Белгородка Анастасия обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой «повлиять на вышестоящее руководство», чтобы мобилизованных белгородцев не отправляли в горячие точки.

Её мужа, работника ЦМИ, недавно мобилизовали. В настоящий момент он проходит учения перед отправлением в зону СВО.

«Он служил 10 лет назад. Не думаю, что за три-четыре недели можно стать опытным военным. Лучше пусть нашу границу защищают», — выразила свои мысли Анастасия.

Изначально муж белгородки входил в территориальную оборону Белгорода, но в местном военкомате решили, что он будет нужнее в другом месте.

Губернатор ответил, что ему часто поступают подобные вопросы: белгородцы хотят, в первую очередь, защитить свою малую родину и свои семьи.

Мне хотелось бы, чтобы наши белгородцы находились на нашей территории. Им будет проще, потому что они будут знать — что защищают.

Вячеслав Гладков

Но у Вячеслава Гладкова нет полномочий для принятия подобных решений, это находится не в его власти, поэтому подписать приказ или выдать поручение глава региона не может.

«Свою точку зрения высказываю, стараюсь отстоять свою позицию, но решение принимается исходя из оперативной обстановки», — объяснил Вячеслав Гладков.
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