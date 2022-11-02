Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков попросил проголосовать за белгородца из приграничья в конкурсе участковых

Сегодня, 12:37
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
лучший участковый Белгородской области
Полицейскому приходится работать в приграничных сёлах, где обстановка остаётся тяжёлой. Глава региона решил поддержать его лично, написал чиновник в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков встретился с Сергеем Наумовым — молодым полицейским, которому приходится следить за общественным порядком в Журавлёвке, Нехотеевке, Малиновке и Отрадном. Глава региона захотел поддержать правоохранителя лично.

Полицейский вместе с сотрудниками МЧС вывез из-под обстрелов 2 тыс. человек. Поддерживают Сергея и глава поселения Анжелика Самойлова, и глава Белгородского района Владимир Перцев. Каждый день полицейский фиксирует разрушения вместе с дружинниками. Только 1 ноября в сёлах повредило 14 домов.

Больше всего разрушений в Журавлёвке и Нехотеевке. Тем не менее жители жалуются меньше на пропажу имущества. Гладков предлагает белгородцам проголосовать за полицейского в конкурсе на звание лучшего участкового

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
#Наталья Корявых#Общество#Вячеслав Гладков#Лучший участковый России#Конкурс#Белгородец#Приграничные районы
Подпишитесь
В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
Вчера, 16:56
Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника
Вчера, 23:54
Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей
Вчера, 13:43
Белгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер
Вчера, 09:38
В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами
Вчера, 20:09
В Белгороде вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 00:27