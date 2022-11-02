Гладков попросил проголосовать за белгородца из приграничья в конкурсе участковых

Вячеслав Гладков встретился с Сергеем Наумовым — молодым полицейским, которому приходится следить за общественным порядком в Журавлёвке, Нехотеевке, Малиновке и Отрадном. Глава региона захотел поддержать правоохранителя лично.
Полицейский вместе с сотрудниками МЧС вывез из-под обстрелов 2 тыс. человек. Поддерживают Сергея и глава поселения Анжелика Самойлова, и глава Белгородского района Владимир Перцев. Каждый день полицейский фиксирует разрушения вместе с дружинниками. Только 1 ноября в сёлах повредило 14 домов.
Больше всего разрушений в Журавлёвке и Нехотеевке. Тем не менее жители жалуются меньше на пропажу имущества. Гладков предлагает белгородцам проголосовать за полицейского в конкурсе на звание лучшего участкового.