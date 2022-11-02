Фонд «Милосердие» расскажет белгородцам об архитектурном наследии

Открытие проекта прошло в Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Студенты и преподаватели вуза одними из первых смогли пройти по маршруту и оценить его. Им вручили навигационные карты и сувениры с QR-кодами на видеоролики, которые можно просматривать во время экскурсионной прогулки.