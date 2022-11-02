Фонд «Милосердие» расскажет белгородцам об архитектурном наследии

Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево» 2022 года. Сотрудники музея создали интерактивный пеший маршрут по исторической части города — улицам Ленина, Комсомольская. С его помощью все любители истории могут наглядно представить визуальный облик зданий храмовой и гражданской архитектуры ХVIII — начала ХIХ веков.
Специально для проекта разработали цифровой аудиогид и навигационную карту с точками осмотра мест, где некогда располагались архитектурные доминанты города. Карта содержит красочные рисунки, а также QR-коды, при переходе на которые можно увидеть объекты городской среды и узнать историю зданий и храмов, биографии их владельцев и настоятелей.
Визуализировать исторический облик Старого Оскола помогли авторские рисунки Ренаты Филимоновой и таймерографии (фотоколлажи «тогда — сейчас») Владимира Чурикова.
В этом году для всех желающих организуют бесплатные «живые прогулки» с экскурсоводом и радиогидами. Также навигационная карта и аудиогид доступны для частных прогулок по маршруту, скачать их можно на сайте Старооскольского художественного музея.
Открытие проекта прошло в Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Студенты и преподаватели вуза одними из первых смогли пройти по маршруту и оценить его. Им вручили навигационные карты и сувениры с QR-кодами на видеоролики, которые можно просматривать во время экскурсионной прогулки.