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Фонд «Милосердие» расскажет белгородцам об архитектурном наследии

Сегодня, 08:53
Фото: Стойленский ГОК
Старооскольский художественный музей при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа — реализовал художественно-краеведческий проект «Прогулки по старому Старому Осколу».

Проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево» 2022 года. Сотрудники музея создали интерактивный пеший маршрут по исторической части города — улицам Ленина, Комсомольская. С его помощью все любители истории могут наглядно представить визуальный облик зданий храмовой и гражданской архитектуры ХVIII — начала ХIХ веков.

Специально для проекта разработали цифровой аудиогид и навигационную карту с точками осмотра мест, где некогда располагались архитектурные доминанты города. Карта содержит красочные рисунки, а также QR-коды, при переходе на которые можно увидеть объекты городской среды и узнать историю зданий и храмов, биографии их владельцев и настоятелей.

Фото: Стойленский ГОК

Визуализировать исторический облик Старого Оскола помогли авторские рисунки Ренаты Филимоновой и таймерографии (фотоколлажи «тогда — сейчас») Владимира Чурикова.

В этом году для всех желающих организуют бесплатные «живые прогулки» с экскурсоводом и радиогидами. Также навигационная карта и аудиогид доступны для частных прогулок по маршруту, скачать их можно на сайте Старооскольского художественного музея.

Открытие проекта прошло в Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.  Студенты и преподаватели вуза одними из первых смогли пройти по маршруту и оценить его. Им вручили навигационные карты и сувениры с QR-кодами на видеоролики, которые можно просматривать во время экскурсионной прогулки.

#Общество#Старый Оскол
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