Энергетики построили под Белгородом 23 км электросетей, соревнуясь между собой

С 10 по 24 октября 18 районов электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» соревновались между собой в строительстве электросетей для подключения к централизованному электроснабжению жилых домов, фермерских участков и кооперативов в Белгородском районе.

За две недели всеми участниками построено 23 км линий электропередачи. Надёжным электроснабжением обеспечено 459 новых потребителей. Каждый РЭС выполнял свой, заранее утвержденный, объём работ. Помимо этого, бригады прошли по две проверки соблюдения норм охраны труда, технологии выполнения работ, комплектации бригадных автомобилей необходимыми инструментами и приспособлениями, средствами защиты, рабочими материалами и первичными средствами пожаротушения. Победителями соревнований стали команды Валуйского и Волоконовского РЭС, набравшие максимальное количество баллов. В числе призёров – Красногвардейский, Губкинский, Ракитянский, Ивнянский и Новооскольский районы электрических сетей. В награду энергетики получили сертификаты на получение специализированной автотехники: бурильно-крановые машины, автовышки, бригадные автомобили. Спецтранспорт будет хорошим подспорьем в решении повседневных производственных задач. Фото: филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев поблагодарил коллектив Белгородэнерго за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса региона. Подводя итоги прошедших соревнований, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгений Турапин отметил, что все участники достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировав высокий уровень подготовки и квалификации. Соревнования были интересными, динамичными и даже напряжёнными. Это говорит об общем высоком уровне профессионального мастерства персонала Белгородэнерго, его готовности успешно решать задачи любой сложности. Главным же результатом прошедших состязаний стало технологическое присоединение к сетям 459 новых потребителей электроэнергии. Евгений Турапин Фото: филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго»