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Детям-сиротам выдали ключи от нового жилья в Белгородском районе

Сегодня, 16:49
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородцы получили дома в рамках реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Белгородской области.

2 ноября 19 детей-сирот получили ключи от собственного жилья. Их вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который приехал поздравить сирот с новосельем.

Надеюсь, что вам жильё понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдёте своё место в жизни.
Вячеслав Гладков
Видео: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

 

Сиротам, при необходимости, пообещали помочь и с трудоустройством.

Напомним, когда детям-сиротам исполняется 18 лет — их государство обеспечивает жильём. Согласно норме: от 33 «квадратов» на человека.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

До конца 2022 года получить своё жильё в Белгородской области должны 315 сирот. На это выделили около 734 млн рублей, 718 млн из которых — вклад областного бюджета. Около 16 млн рублей выделили из федерального бюджета.

Квартиры и дома проходят проверку в областной межведомственной комиссии с участием представителей Минстроя, Минсоцзащиты, управления госстройнадзора и управления капитального строительства региона.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгородский район#Дети-сироты#Губернатор#Вячеслав Гладков#Социальное жильё#Дома для детей-сирот#Видео
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