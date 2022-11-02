Детям-сиротам выдали ключи от нового жилья в Белгородском районе

2 ноября 19 детей-сирот получили ключи от собственного жилья. Их вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который приехал поздравить сирот с новосельем.
Надеюсь, что вам жильё понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдёте своё место в жизни.
Вячеслав Гладков
Сиротам, при необходимости, пообещали помочь и с трудоустройством.
Напомним, когда детям-сиротам исполняется 18 лет — их государство обеспечивает жильём. Согласно норме: от 33 «квадратов» на человека.
До конца 2022 года получить своё жильё в Белгородской области должны 315 сирот. На это выделили около 734 млн рублей, 718 млн из которых — вклад областного бюджета. Около 16 млн рублей выделили из федерального бюджета.
Квартиры и дома проходят проверку в областной межведомственной комиссии с участием представителей Минстроя, Минсоцзащиты, управления госстройнадзора и управления капитального строительства региона.