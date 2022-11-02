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Десять бизнесменов Белгородской области получат по миллиону рублей на развитие дела

Сегодня, 04:19
Фото: правительство Белгородской области
По итогам второго конкурса «Новые возможности» для предпринимателей в Белгородской области лучшим участникам выплатят 10 млн рублей в десяти номинациях.

Второй конкурс для бизнесменов начался в сентябре, на него зарегистрировались 6000 человек, сейчас они проходят мастер-классы, посещают конференции, работают с наставниками, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, первый конкурс «Новые возможности» прошёл в 2021 году, в итоге было создано 400 новых компаний малого и среднего бизнеса. Победитель выиграл 1 млн рублей. Им стал Евгений Аверьянов, который планировал провести цифровизацию проектно-изыскательных работ для строительной отрасли, а позже обвинил партнёров в выводе грантовых средств.

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#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Евгений Аверьянов#Новые возможности#Оксана Артемова
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