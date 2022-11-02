Десять бизнесменов Белгородской области получат по миллиону рублей на развитие дела

Второй конкурс для бизнесменов начался в сентябре, на него зарегистрировались 6000 человек, сейчас они проходят мастер-классы, посещают конференции, работают с наставниками, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, первый конкурс «Новые возможности» прошёл в 2021 году, в итоге было создано 400 новых компаний малого и среднего бизнеса. Победитель выиграл 1 млн рублей. Им стал Евгений Аверьянов, который планировал провести цифровизацию проектно-изыскательных работ для строительной отрасли, а позже обвинил партнёров в выводе грантовых средств.