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Департамент имущества Москвы подал иск в арбитраж к белгородке Яне Хтей

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
Власти столицы требуют с жены олимпийского чемпиона Тараса Хтея и дочери легендарного президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина почти 150 тысяч рублей.

Департамент городского имущества города Москвы подал в арбитражный суд столицы исковое заявление к Яне Хтей на сумму в 147 880 рублей. Иск зарегистрировали 31 октября. О подробностях претензий в документах суда пока не сообщается.

На сегодняшний день Яна Шипулина владеет группой компаний «Арс-Медиа» и ООО РА «Ника-медиа», занимающихся рекламной деятельностью, а также рестораном «Белогорье», «Спа тайм Белогорье», оздоровительным комплексом «Белогорье» и 51% доли в строительной компании «Олимпстрой».

Ранее Геннадий Шипулин сменил руководителя в убыточном кафе «Тайм-Аут», а Яна Хтей стала совладелицей в строительной компании брата своего мужа. Спа-комплекс «Белогорье» попал в список компаний группы риска, который сделали журналисты «Бел.Ру» на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

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