Департамент городского имущества города Москвы подал в арбитражный суд столицы исковое заявление к Яне Хтей на сумму в 147 880 рублей. Иск зарегистрировали 31 октября. О подробностях претензий в документах суда пока не сообщается.
На сегодняшний день Яна Шипулина владеет группой компаний «Арс-Медиа» и ООО РА «Ника-медиа», занимающихся рекламной деятельностью, а также рестораном «Белогорье», «Спа тайм Белогорье», оздоровительным комплексом «Белогорье» и 51% доли в строительной компании «Олимпстрой».
Ранее Геннадий Шипулин сменил руководителя в убыточном кафе «Тайм-Аут», а Яна Хтей стала совладелицей в строительной компании брата своего мужа. Спа-комплекс «Белогорье» попал в список компаний группы риска, который сделали журналисты «Бел.Ру» на основе данных «СПАРК-Интерфакс».