Специалист объяснил, почему регионе в последнее время наблюдается затишье. По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, ВСУ выпустили в область более 100 снарядов разного калибра. Вскоре такие интенсивные обстрелы прекратились.
Причиной стало то, что ВС РФ стянули на границу больше военной техники. Военнослужащие вели огонь по «серой зоне», где базировался противник. ВСУ понесли серьёзные потери, поэтому опасаются возвращаться на прежние позиции, считает Алёхин.
Воспитанника православного интерната в Прохоровском районе подозревают в изнасиловании детей. Подростка недавно привезли в центр. Позже он начал принуждать к сексуальной близости мальчиков из младших классов и угрожать им.
О случившемся узнали сотрудники интерната и обратились в правоохранительные органы. Парень находится под домашним арестом. Сообщается, что самой младшей его жертве восемь лет.
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