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Более редкие обстрелы и скандал в православном интернате обсуждали белгородцы

Сегодня, 16:00
Белгородскую область стали реже обстреливать, в Белгороде не могут найти автора книги, из-за которой судят депутатов, а воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей.

Редкие обстрелы

Специалист объяснил, почему регионе в последнее время наблюдается затишье. По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, ВСУ выпустили в область более 100 снарядов разного калибра. Вскоре такие интенсивные обстрелы прекратились.

Причиной стало то, что ВС РФ стянули на границу больше военной техники. Военнослужащие вели огонь по «серой зоне», где базировался противник. ВСУ понесли серьёзные потери, поэтому опасаются возвращаться на прежние позиции, считает Алёхин.

«Взяли паузу»: эксперт объяснил затишье в Белгородской области после обстрелов
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Скандал в православном интернате

Воспитанника православного интерната в Прохоровском районе подозревают в изнасиловании детей. Подростка недавно привезли в центр. Позже он начал принуждать к сексуальной близости мальчиков из младших классов и угрожать им.

О случившемся узнали сотрудники интерната и обратились в правоохранительные органы. Парень находится под домашним арестом. Сообщается, что самой младшей его жертве восемь лет.

Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей
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Книга и депутаты

В Белгороде не могут найти автора книги, из-за которой судят депутатов. Речь о работе «Евангелие от Елизаветы». Её через суд пытаются признать экстремистской.

Представитель депутата белгородской облдумы Валерия Сергачёва попросил приобщить к делу договор, заключённый с Центром независимой экспертизы. Эксперт сделает исследование акта стороны обвинения.

В Октябрьском райсуде прошло предварительное заседание. Разбираться с нашумевшим произведением суд начнёт 21 ноября. 

В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
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#Евгений Грицков#Обстрелы#Эсктремизм#Изнасилования в православном интернате
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В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
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