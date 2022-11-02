Белгородцы жалуются на отсутствие воды в посёлке Шебекинского горокруга

Во время вечернего прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жительницы села Красное Шебекинского городского округа. Женщина сообщила главе, что в посёлке с 29 октября нет воды, и спросила принимаются ли какие-то меры по восстановлению водоснабжения.