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Белгородцы жалуются на отсутствие воды в посёлке Шебекинского горокруга

Вчера, 21:00
Фото: pxhere.com
Воды нет из-за обстрелов села Красное.

Во время вечернего прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жительницы села Красное Шебекинского городского округа. Женщина сообщила главе, что в посёлке с 29 октября нет воды, и спросила принимаются ли какие-то меры по восстановлению водоснабжения.

Насколько я знаю, воды нет только на одной улице. Обстрел посёлка идёт несколько дней, поэтому пока ничего сделать не можем. Но как только оперативная обстановка улучшится, поручение дам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что село Красное обстреливали 13, 28 и 31 октября. По официальноый информации, пострадавших и разрушений не было.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Вода
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