Белгородские победители «Большой перемены» получат по 1 млн рублей на образование

В конкурсе «Большая перемена» победили 14 школьников из Белгорода. Центр образования № 15 «Луч» и лицей № 32 вошли в топ-30 школ России. Детям и образовательным учреждениям выделят деньги.
Учащиеся 10-х классов получат по 1 млн рублей на образование и саморазвитие. Школьники из 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей. Школам же вручат по 2 млн рублей на обновление материально-технической базы и развитие образовательной среды.
В список победителей вошли учащиеся разных школ Белгорода, в том числе и инженерного юношеского лицея. Конкурс «Большая перемена» проводится ежегодно при поддержке Росмолодёжи, Российского движения школьников и АНО «Россия — страна возможностей».