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Белгородские победители «Большой перемены» получат по 1 млн рублей на образование

Сегодня, 09:25
Фото: администрация Белгорода
Дети получат деньги на образование и саморазвитие. Двум образовательным учреждениям направят по 2 млн рублей, сообщили в мэрии Белгорода.

В конкурсе «Большая перемена» победили 14 школьников из Белгорода. Центр образования № 15 «Луч» и лицей № 32 вошли в топ-30 школ России. Детям и образовательным учреждениям выделят деньги.

Учащиеся 10-х классов получат по 1 млн рублей на образование и саморазвитие. Школьники из 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей. Школам же вручат по 2 млн рублей на обновление материально-технической базы и развитие образовательной среды.

В список победителей вошли учащиеся разных школ Белгорода, в том числе и инженерного юношеского лицея. Конкурс «Большая перемена» проводится ежегодно при поддержке Росмолодёжи, Российского движения школьников и АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее сообщалось, что 11 школьников Белгородской области получат по 1 млн рублей на образование. В 2021 году эту же сумму выиграли двое учащихся из Белгорода.

 

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#Образование#Большая перемена#Школьники#Победители#Конкурс#Евгений Грицков
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