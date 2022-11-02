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Белгородская область – новый регион присутствия сети АЗС «Газпромнефть»

Сегодня, 07:00
В городе Старый Оскол, на Южной объездной дороге, 21 открылась первая в регионе АЗС сети «Газпромнефть». Белгородская область стала 48-ым регионом, где представлены автозаправочные станции сети в России.

На АЗС реализуется топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». Автомобилистам предлагают бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, а также дизельное топливо «ОПТИ» и КПГ. 

Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков, сначала заправляют автомобили на одной из шести топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.

На АЗС расположен магазин, в котором представлено более 1500 наименований товаров. На станции также работает фирменное кафе, где можно купить кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи. 

Для удобства автопутешественников на АЗС можно бесплатно подкачать шины, а также воспользоваться краном с технической водой, чтобы помыть стекла, фары и номерные знаки.

На всех АЗС сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

*Реклама. Материал предоставлен сетью АЗС «Газпромнефть».

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#Светлана Павлова
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