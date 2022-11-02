Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков ответил землячке на вопрос о доступности сведений о мобилизованных близких. Оскольчанка пожаловалась градоуправленцу, что ей не предоставляют информацию о призванном родственнике. Чиновник пояснил порядок и попросил написать ему в соцсети, если в очередной раз в военкомате затянут или уйдут от ответа.