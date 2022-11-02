Место дислокации на время «учебки» сотрудники комиссариата должны сообщить близким по запросу. Остальные данные и маршруты – гостайна.
Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков ответил землячке на вопрос о доступности сведений о мобилизованных близких. Оскольчанка пожаловалась градоуправленцу, что ей не предоставляют информацию о призванном родственнике. Чиновник пояснил порядок и попросил написать ему в соцсети, если в очередной раз в военкомате затянут или уйдут от ответа.
Смотря, в какой он воинской части, в военкомате такие сведения предоставляют. Если у вас возникли с этим трудности, вы можете написать фамилию, имя, отчество вашего мобилизованного, выслать мне сообщение, и вам обязательно с этим помогут. А вот если говорить о том, куда передислоцировалась воинская часть после прохождения слаживания, то, конечно, нам с вами никто не скажет. Это на сегодняшний день государственная тайна в рамках СВО.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского округа