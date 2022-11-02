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Андрей Чесноков: Армейский путь мобилизованного – гостайна

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
В Белгородской области военкоматы предоставляют близким родственникам сведения о призванных в армию, но не полностью. Узнать об армейском пути мобилизованного можно до воинской части, куда его направили для тактической подготовки, рассказал глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

Место дислокации на время «учебки» сотрудники комиссариата должны сообщить близким по запросу. Остальные данные и маршруты – гостайна.

Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков ответил землячке на вопрос о доступности сведений о мобилизованных близких. Оскольчанка пожаловалась градоуправленцу, что ей не предоставляют информацию о призванном родственнике. Чиновник пояснил порядок и попросил написать ему в соцсети, если в очередной раз в военкомате затянут или уйдут от ответа.

Смотря, в какой он воинской части, в военкомате такие сведения предоставляют. Если у вас возникли с этим трудности, вы можете написать фамилию, имя, отчество вашего мобилизованного, выслать мне сообщение, и вам обязательно с этим помогут. А вот если говорить о том, куда передислоцировалась воинская часть после прохождения слаживания, то, конечно, нам с вами никто не скажет. Это на сегодняшний день государственная тайна в рамках СВО.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского округа

#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Татьяна Панарина
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