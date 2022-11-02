Альфа-Банк в пятый раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

Сервис Альфа-Премиум был признан лучшим по ряду критериев. Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия технологичность решений для клиентов и заботливый сервис.
Кроме того, банк занял второе место в новой номинации рейтинга «Лучший банк для клиентов top affluent».
Ранее Альфа-Банк первым в мире разработал технологичный сервис для путешественников – бесплатные рестораны в аэропортах. С ним можно бесплатно посещать рестораны и кафе в любых российских аэропортах. Кроме того, клиентов Альфа-Премиум ждет бесплатное обслуживание первые три месяца, выгодные ставки по вкладам и возможность решить любой вопрос к банку 24/7.
В ноябре попробовать преимущества Альфа-Премиум можно бесплатно: банк предложил в подарок всем новым клиентам пять премиальных тревел-сервисов. В их числе визит в любой ресторан в российском аэропорту, визит в бизнес-залы аэропортов и вокзалов по всему миру, один трансфер или поездка на такси, консьерж-сервис с неограниченным количеством обращений и годовое страхование семьи в поездках по России и за рубежом. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.
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