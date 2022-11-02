Альфа-Банк в пятый раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

В ноябре попробовать преимущества Альфа-Премиум можно бесплатно: банк предложил в подарок всем новым клиентам пять премиальных тревел-сервисов. В их числе визит в любой ресторан в российском аэропорту, визит в бизнес-залы аэропортов и вокзалов по всему миру, один трансфер или поездка на такси, консьерж-сервис с неограниченным количеством обращений и годовое страхование семьи в поездках по России и за рубежом. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.