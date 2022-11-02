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34 ошибочно мобилизованных белгородца вернули 100 тысяч рублей после возвращения

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Об этом «Бел.Ру» рассказали в правительстве Белгородской области.

Выплаты в размере 100 тыс. рублей производятся мобилизованным после подачи заявления. Помимо самого мобилизованного, подать заявление может супруга или один из родственников: мать, отец, совершеннолетний ребёнок, бабушка, дедушка и т. д.

Расходовать деньги получатели могут по своему усмотрению, подчеркнули в правительстве. В случае, если мобилизованного вернули домой, возврат полученных денег осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на 28 октября деньги вернули 34 ошибочно мобилизованных белгородца, которые вернулись из пунктов сбора по различным причинам.

Напомним, выплату вернул демобилизованный глава белгородского Союза журналистов Юрий Гусаков. Деньги получила нуждающаяся семья.

Отметим, что всего домой вернулись после дополнительных осмотров врачей порядка 200 белгородцев.

В общей сложности регион планировал выплатить мобилизованным около 320 млн рублей.

По состоянию на 31 октября необработанными оставались 560 заявлений на выплаты от мобилизованных белгородцев. 

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Частичная мобилизация#Белгородская область#Выплаты
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