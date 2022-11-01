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Заводы Зотова и братьев Лиман получат субсидии из бюджета

Вчера, 12:10
Фото: 1MI
Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорья» и «Лимкорм Петфуд» получат деньги на возмещение инвестиционных затрат, сообщили в правительстве Белгородской области.

Субсидия предприятиям предусмотрена в рамках госпрограммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».

АО «Лимкорм Петфуд» получит деньги на производство кормов для непродуктивных животных супер-премиум класса. ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» за счёт субсидии реконструирует мясохладобойню, расширит парк камер шоковой заморозки и закупит скороморозильные аппараты.

«Лимкорм Петфуд» реализует инвестиционный проект на 2,5 млрд рублей с марта 2020 года в Губкине. На заводе будут выпускать корма для животных под марками «Сириус» и «Наш рацион».

«Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» должен увеличить мощности заморозки и нарастить мощности по хранению. Стоимость этого проекта — 1,9 млрд рублей.

МПЗ «Агро-Белогорье» принадлежит группе одноимённых компаний, в которой 72,5% имеет возглавляющий топ самых богатых жителей Белгородской области Владимир Зотов.

Учредителями АО «Лимкорм Петфуд», по данным ресурса Rusprofile.ru выступили Сергей и Иван Лиманы, Анатолий Мытник, Андрей Мартовицкий и ООО «Аутсорсинг Плюс».

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#Евгений Грицков#Экономика#Субсидии#Агро-Белогорье
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