Заводы Зотова и братьев Лиман получат субсидии из бюджета

Субсидия предприятиям предусмотрена в рамках госпрограммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».
АО «Лимкорм Петфуд» получит деньги на производство кормов для непродуктивных животных супер-премиум класса. ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» за счёт субсидии реконструирует мясохладобойню, расширит парк камер шоковой заморозки и закупит скороморозильные аппараты.
«Лимкорм Петфуд» реализует инвестиционный проект на 2,5 млрд рублей с марта 2020 года в Губкине. На заводе будут выпускать корма для животных под марками «Сириус» и «Наш рацион».
«Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» должен увеличить мощности заморозки и нарастить мощности по хранению. Стоимость этого проекта — 1,9 млрд рублей.
МПЗ «Агро-Белогорье» принадлежит группе одноимённых компаний, в которой 72,5% имеет возглавляющий топ самых богатых жителей Белгородской области Владимир Зотов.
Учредителями АО «Лимкорм Петфуд», по данным ресурса Rusprofile.ru выступили Сергей и Иван Лиманы, Анатолий Мытник, Андрей Мартовицкий и ООО «Аутсорсинг Плюс».