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Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост

Вчера, 11:24
Фото: 1MI
Подробности ухода Денис Сукова из организации пока неизвестны.

Замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Денис Суков покинул свой пост. Официальной информации пока не поступало.

По данным «Бел.Ру», он написал заявление по собственному желанию и уволился. Также предполагалось, что ведущееся в Фонде следствие могло повлиять на уход Сукова. 

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о следствии, которое ведётся в Фонде. 4 октября в белгородских компаниях в сфере ЖКХ прошли обыски. Глава региона уточнил, что следственные действия проводились уже давно.

Также сообщалось, что следком пока не раскрывает подробности уголовного дела и его конкретных фигурантов. «Бел.Ру» стало известно, что Фонд в 2022 году заключил 618 контрактов на общую сумму в 5,7 млрд рублей.

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Фонд жкх#Денис Суков#Коррупционное расследование#Увольнение заместителя руководителя
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