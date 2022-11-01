Вячеслав Гладков сообщил, когда начнётся восстановление разрушенного дома на Губкина

Во время вечернего прямого эфира жительница дома 42г по улице Губкина рассказала губернатору, что ремонт в квартирах до сих пор не сделан. Жильцов уже запустили в свои квартиры, однако внутри выбиты стёкла, в стенах трещины, а после снятия плит белгородцев затопило.