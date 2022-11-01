Вячеслав Гладков сообщил, когда начнётся восстановление разрушенного дома на Губкина

Во время вечернего прямого эфира жительница дома 42г по улице Губкина рассказала губернатору, что ремонт в квартирах до сих пор не сделан. Жильцов уже запустили в свои квартиры, однако внутри выбиты стёкла, в стенах трещины, а после снятия плит белгородцев затопило.
Глава региона успокоил жителей повреждённого дома и сообщил, что вскоре рабочие займутся ремонтными работами.
После эвакуации жильцов в течение двух недель велись только демонтажные работы. Теперь вы вернулись в квартиры, и в ближайшие семь дней должно пройти комиссионное обследование каждой квартиры. Объёмы работ зафиксируют и начнется восстановление.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что после попадания снаряда в дом 21 человека эвакуировали в гостиницу, где обеспечили их питанием. Полностью закончить восстановительные работы планируется к 1 февраля.