Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков сообщил, когда начнётся восстановление разрушенного дома на Губкина

Вчера, 19:29
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Стало известно, когда в Белгороде начнут восстанавливать разрушенный дом на Губкина

В течение семи дней рабочая группа обследует каждую квартиру.

Во время вечернего прямого эфира жительница дома 42г по улице Губкина рассказала губернатору, что ремонт в квартирах до сих пор не сделан. Жильцов уже запустили в свои квартиры, однако внутри выбиты стёкла, в стенах трещины, а после снятия плит белгородцев затопило.

Глава региона успокоил жителей повреждённого дома и сообщил, что вскоре рабочие займутся ремонтными работами.

После эвакуации жильцов в течение двух недель велись только демонтажные работы. Теперь вы вернулись в квартиры, и в ближайшие семь дней должно пройти комиссионное обследование каждой квартиры. Объёмы работ зафиксируют и начнется восстановление.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что после попадания снаряда в дом 21 человека эвакуировали в гостиницу, где обеспечили их питанием. Полностью закончить восстановительные работы планируется к 1 февраля.

Многоэтажка в Белгороде получила повреждения после взрывов
Узнать подробнее
Читайте также:
В гостинице разместили 18 белгородцев из получившего разрушения дома на ГубкинаМэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после обстрелаРемонт повреждённого при обстреле дома в Белгороде завершат к 1 февраляВосстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Обстрел#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Повреждения#Дом на Губкина
Подпишитесь
Один человек ранен во время обстрела приграничного района в Белгородской области
Вчера, 16:26
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Вчера, 09:03
Фейк: в Курске погибших мобилизованных сжигают в передвижных крематориях
Вчера, 17:58
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Вчера, 00:57
Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост
Вчера, 14:24
Братская могила советских воинов под Белгородом пострадала после обстрелов ВСУ
Вчера, 11:44