В следующем году в Белгородской области приступят к очищению реки Тихая Сосна

На сайте госзакупок появилась заявка на восстановительные работы участка реки Тихая Сосна в городе Бирюч Красногвардейского района Белгородской области. Заказчиком выступило ОГАУ «Белгородское водное хозяйство».
Очистка водного объекта предполагает его оздоровление, предотвращение заиления, а также улучшение рекреационных условий. Очисткой водного объекта займутся в том числе из-за частых жалоб жителей области, которые неоднократно обращались в органы исполнительной власти с этой просьбой.
Начальная цена контракта – 20 094 540 рублей. Оплачивать выполненные работы будут за счёт средств бюджета Белгородской области.
Исполнитель заказа станет известен 3 ноября. Закончить работы по восстановлению реки планируется к 1 августа 2023 года.
Напомним, что в 2021 году должны были закончить благоустройство правого берега реки Тихая Сосна в Алексеевке. Однако в феврале 2022 года строительные работы были выполнены всего на 85%.
Всего на благоустройство берега выделили 131 млн рублей.